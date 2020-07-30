У Шевченківському районі Києва з’явиться провулок, названий на честь британського журналіста Гарета Джонса. Він був одним з перших, хто намагався розповісти світові про Голодомор в Україні.

Рішення про назву провулку на честь Гарета Джонса ухвалили 30 липня. Ідею перейменування підтримали 104 особи, лише двоє проголосували проти, повідомляє пресслужба Київської міської ради. Цікаво: Чому фільм "Ціна правди" про Голодомор не лише про минуле, а й про сьогодення Хто такий Гарет Джонс Один з перших західних кореспондентів, який своїми публікаціями намагався донести світові правду про Голодомор мільйонів людей в Україні у 1932 – 1933 роках.

29 березня 1933 року Гарет Джонс скликав у Берліні пресконференцію, на якій вперше публічно заявив про катастрофічний голод в Україні. Інформацію передрукували провідні світові видання, зокрема New York Evening Post та Manchester Guardian.

У серпні 1935 року під час подорожі Внутрішньою Монголією Джонса застрелили. Є непідтверджена версія, що це була помста НКВС.

У 2019 році в прокат вийшов фільм польської режисерки Агнешки Холланд "Ціна правди". Він розповідає про історію боротьби журналіста Гарета Джонса за правдиве висвітлення Голодомору.

Гарет Джонс у Кембриджі / Фото BBC