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      Чому фільм "Ціна правди" не лише про минуле, а й про сьогодення

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      Голодомор ХХІ століття / Фото з відкритих джерел

      Те, що з нами відбувається – це продовження Голодомору іншими методами.

      "Ціна правди" – фільм суперечливий, але потрібний. Потрібний, по-перше, для того, аби нарешті донести до тих у світі, хто не чув про наш Великий Голод, цю інформацію. Бо світові не вистачило на це 87 років. Не вистачить і 100. Це на поверхні.

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      По-друге, цей фільм у сучасних умовах – не тільки про наш Великий Голод, а про вічну тему небажання цивілізованого світу ставати на бік жертв і йти проти Росії не лише тоді, у 1932-33 роках, а й сьогодні. Насамперед сьогодні. Але цей другий рівень – метафоричний. І про нього не говоритимуть. А якщо й говоритимуть, то нечасто. Хоч він також на поверхні.

      І справжня драма історії Ґарета Джонса в тому, що з неї не зроблять висновку сьогодні як з актуального повідомлення нинішнім політичним і культурним елітам Заходу, а говоритимуть про злочин Сталіна і сталінізму, замикатимуть цю тему в художньому висловлюванні і конкретному історичному епізоді. Тоді як насправді цей злочин триває в інших формах і сьогодні. А історія наша не повторюється, вона затинається. Просто в інших умовах. Бо те, що з нами відбувається – це продовження Голодомору іншими методами.

      Цей фільм не оцінюватимуть як метафору сьогоднішньої російсько-української війни так само, як відмахувалися від історії Ґарета Джонса на початку 1930-х. З тією відмінністю, що тоді сумнівались у правдивості його свідчень і, по суті, зламали людині життя, а про сьогоднішню війну всі все знають і жодних доведень не потребують. Просто сьогодні, як і тоді, правда має не тільки свою ціну, а й цінники.

      Автор: Андрій Бондар
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Голодомор Кіно Публікації Новини культури
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