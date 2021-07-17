Тікав, доки дівчина помирала на асфальті: у Києві п'яний водій влаштував смертельну ДТП

У Києві на вулиці Березняківській у ніч з 16 на 17 липня сталася моторошна ДТП за участю Ford Fusion. Загинула дівчина.

В автомобілі перебував п'яний водій та його брат з дівчиною. Вона отримала перелом хребта та відкриту черепно-мозкову травму. Постраждала померла у швидкій.

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Її чоловік, який також був нетверезим, почав тікати з місця події, доки його дівчина помирала на асфальті. У стані шоку він не відразу збагнув, що взагалі відбулося.

Спершу повідомляли, що загибла – дружина брата водія.

В організмі водія виявили 1,63 проміле алкоголю. Чоловік отримав лише незначні травми.

Деталі ДТП

За словами очевидця, водій на шаленій швидкості зачепив бордюр.

Тоді автівку декілька разів розвернуло.

Машина влетіла у паркан, знісши близько 20 метрів загорожі.

Внаслідок ДТП авто – фактично зім'яте вщент.

Дівчина вилетіла з авто на асфальт.

Моторошна ДТП на Березняківській / dtp.kiev.ua