У Києві розпочалася зустріч щодо розміщення військового контингенту, – ЗМІ

У п'ятницю, 4 квітня, у Києві розпочалася зустріч представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У Києві обговорюють розміщення іноземного контингенту

За інформацією джерел Суспільного в дипломатичних колах, зустрічі відбуватимуться на рівні начальників військових штабів.

Зазначається, що Францію представляє генерал Тьєррі Буркхардт, а Велику Британія – адмірал Ентоні Радакін. Упродовж дня в них запланована низка переговорів із представниками українського військового командування.

Крім того, на сьогодні передбачена зустріч делегацій з президентом України Володимиром Зеленським. Основною метою візиту французько-британської делегації до Києва стало обговорення перспектив розміщення іноземного військового контингенту на території України.

Раніше Володимир Зеленський анонсував зустріч військових з країн "Коаліції охочих", які готові розмістити свій потенційний миротворчий контингент.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса заявляв, що присутність військового контингенту інших країн в Україні потрібна, щоб гарантувати безпеку нашій державі. За його словами, наразі у формуванні такої місії готові взяти участь понад 10 країн.