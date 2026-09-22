СБУ затримала у Києві кілерку ФСБ, яка готувала замах на лідера однієї із українських ГО

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла вбивству російського опозиціонера та ветерана війни в столиці. У Києві затримали агентку російських спецслужб, яка готувала засаду зі зброєю біля спортивного клубу.

Як повідомили в СБУ, ціллю російських спецслужб був російський опозиційний діяч, який із 2022 року зі зброєю в руках захищав Україну на Київщині та Східному фронті. Наразі він очолює загальноукраїнську громадську організацію та працює тренером із кікбоксингу.

Що відомо про злочин?

За матеріалами справи, виконавицею замовлення виявилася безробітна жителька тимчасово окупованого Мелітополя. Російські спецслужби залучили її до співпраці в обмін на обіцянку закрити кримінальне провадження щодо незаконного зберігання наркотиків.

Перед відправкою на завдання агентка пройшла курс підготовки на базі місцевого осередку ФСБ. Там її навчали заходів конспірації, орієнтуванню на місцевості та практичній стрільбі з вогнепальної зброї.

Після вишколу кілерку переправили до Житомира транзитом через територію Білорусі, після чого вона прибула до столиці. У Києві фігурантка регулярно змінювала адреси готелів і залишала спеціальні позначки на дверях для виявлення сторонніх осіб.

Згодом зловмисниця отримала від російського куратора координати схрону в лісопарковій зоні Києва, звідки вилучила пістолет із набоями. Запланований злочин вона мала вчинити із засідки біля спортзалу, де працює її потенційна жертва.

Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження та затримали агентку поблизу спорткомплексу, коли вона проводила дорозвідку місцевості для вибору вогневої позиції. Під час обшуку в її готельному номері виявили зброю та смартфон із листуванням з організатором замаху.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що правоохоронці також запобігли замовному вбивству відомого громадського активіста на Київщині Геннадія Друзенка, яке за завданням ФСБ готував 19-річний мешканець Миколаєва. Зловмисник планував застрелити чоловіка під час його ранкової прогулянки з собакою.