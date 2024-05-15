У Києві, Львові та низці областей відключення світла
У столиці України та в декількох регіонах екстрені відключення електроенергії. У ДТЕК пояснили, з чим це пов'язано.
В яких областях зараз екстрені відключення світла розповів також і генеральний директор YASNO. Яка наразі ситуація з електроенергією, де аварійні, а де екстрені відключення, читайте далі в матеріалі 24 Каналу.
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Яка ситуація зі світлом в регіонах України
Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO, розповів, що зараз у Києві та Дніпрі – екстрені відключення.
Сьогоднішній досвід показує необхідність впровадження графіків. Тож Укренерго розрахувало та довело ОСР ліміти споживання на завтра з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00,
– підкреслив він.
Коваленко зазначив, що у випадку перевищення цих лімітів будуть застосовуватися стабілізаційні відключення, тобто графіки.
Також в ДТЕК надали інформацію щодо тих регіонів, де екстрені відключення. Зокрема, йдеться про Київ, Київська область, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина.
Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення. Робимо все можливе, щоб якнайшвдише стабілізувати ситуацію,
– йдеться в повідомленні.
Відомо, що на Івано-Франківщині також знову ввели екстрені відключення світла за розпорядженням НЕК Укренерго, про що повідомили в "Прикарпаттяобленерго". "Наголошуємо, графіки аварійних вимкнень вводяться як для побутового населення, так і для підприємств. ГАВ не мають визначеної тривалості та скасовуються лише після відповідної вказівки "Укренерго". Орієнтовна тривалість вимкнень при графіках сьогодні – до кінця доби", – йдеться у повідомленні.
Що ж стосується аварійних відключень станом на 15 травня, то Укренерго також оприлюднило відповідну інформацію.
З 19:25 до 22:00 Укренерго запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України,
– розповіли там.
Можливість блекауту: що говорили в Yasno
- Генеральний директор Yasno 15 травня зазначив, що наразі в регіонах діють лише екстрені аварійні відключення електроенергії.
- "Блекауту ми не бачимо, тому що поки це фізично неможливо. Теоретично можливо все, але поки про це мова не йде", – зауважив він.
- Графіки можливих відключень уже розроблені, але чи будуть вони застосовані, залежатиме від команди енергетиків. Стабілізаційні відключення за графіками можуть застосувати у разі високого дефіциту потужності в українській енергосистемі.