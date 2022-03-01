У Києві щоденно приймають донорів: графік центрів

Київський міський центр крові приймає донорів щоденно із 8:00 до 16:00. Графік прийому скоротили задля безпеки людей.

Наразі центр крові має достатній запас. Якщо кияни захочуть стати донорами, то найбільше просять приходити людей з 3 та 4 групами негативного резус-фактору. Про це повідомили в КМДА 1 березня.

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Детальнішу інформацію про донорство можна дізнатись за номерами телефонів:

(093) 199 34 16; (044) 453 73 55; (044) 468 27 80.

Адреси:

вулиця Максима Берлинського, 12 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові та компонентів крові: плазма, тромбоцити (правобережна частина міста).

вулиця Петра Запорожця, 26 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові (лівобережна частина міста).

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