Буцімто дивився мультики російською мовою: в одній зі шкіл Києва жорстоко побили підлітка
Джерело:ТСН
У київській школі №81 однолітки жорстоко побили 13-річного однокласника. Причиною цього стало те, що підліток буцімто дивився мультфільми російською мовою.
Про інцидент написала матір у мережі. За справу вже взялася поліція.
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У школі побили дитину
Як повідомила мама хлопчика у мережі, її 13-річного сина побили однолітки. Інцидент стався у школі №81.
За словами жінки, син приховував, що його побили у школі. Мама побачила зміни лише за кілька днів. Так, у хлопця майже у півтора раза збільшилася одна нога. Тоді жінка відразу звернулася до лікарів, які діагностували у 13-річного хлопця численні травми.
Після побиття у дитини збільшилася нога / Фото з мережі
Вже прооперували, бо була гематома і водянка яєчка і розрив оболонки всередині яєчка. Проблема з ногою, з тієї сторони вона так і лишається сильно набряклою, хоча сказав син, що вже почав її відчувати,
– написала жінка у мережі.
Нога дитини збільшилася у півтора раза / Фото з мережі
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов під дописом порадив жінці звернутися до поліції, адже мовиться не лише про булінг, а й тілесні ушкодження. Водночас жінка додала, що правоохоронці були у лікарні, де оперували її 13-річного сина.
Як пишуть у коментарях, підлітка побили буцімто через те, що він дивився мультфільми російською мовою. Принаймні, так здалося одноліткам, які напали на 13-річного хлопця.
Обговорення інциденту у мережі – більше у галереї
За справу взялися правоохоронці
За фактом жорстокого побиття дитини у школі проводиться досудове розслідування. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, ювенальні прокурори Дніпровської окружної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень 13-річному підлітку в одній зі шкіл Дніпровського району Києва.
Мама постраждалого хлопчика розповіла, що син лише через тиждень зізнався у тому, що відбулося. Правоохоронці встановили, що конфлікт стався на перерві між учнями різних класів.
На даний час ювенальними прокурорами та дізнавачами проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин отримання дитиною тілесних ушкоджень, а також встановлення ступеня їх тяжкості,
– наголосили у прокуратурі.
Окрім того, правоохоронці також перевірять і те, як виконують свої обов'язки вчителі школи, де сталося побиття. У прокуратурі наголосили, що обов'язок навчального закладу – забезпечити дітям здорові та безпечні умови навчання та виховання, а факт з побиттям є серйозним порушенням. Наразі триває слідство та встановлюються всі обставини.