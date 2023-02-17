Майже 2 місяці простою: увесь електротранспорт в Києві повертають на маршрути

У Києві 17 лютого весь електротранспорт відновлює свою роботу. На свої маршрути повертаються як трамваї, так і тролейбуси.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на 46 тролейбусних маршрутах працює 286 одиниць транспорту. Також на 32 трамвайних маршрутах працює 195 одиниць транспорту.

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На маршрути повернулися понад 400 одиниць електротранспорту

"Ми подолали важку транспортну кризу. Відновлення стабільного життя столиці України – це ще один невеликий, але важливий крок до нашої майбутньої перемоги", – зазначив Попко.

Київ зміг відновити рух міського наземного електротранспорту завдяки роботі енергетиків, які стабілізували енергетичну інфраструктуру столиці.

Ефективна робота влади міста, енергетиків та ремонтних бригад практично відновила стабільність енергетичної інфраструктури Києва. Це дозволило місту поступово повертатися до відновлення руху міського наземного електротранспорту. Протягом останніх днів, по черзі запускалися окремі лінії трамваїв та тролейбусів,

– сказав начальник КМВА.

Київ жив без трамваїв і тролейбусів майже 2 місяці

Сергій Попко повідомив, що столиця жила без електротранспорту 56 днів.

З 23 грудня 2022 року через дефіцит електроенергії робота наземного електротранспорту столиці була зупинена. На маршрутах наземного електротранспорту працювали автобуси.

В останні дні в Україні вдалося стабілізувати ситуацію з електроенергією. Так, протягом останніх днів в енергосистемі немає дефіциту потужностей, внаслідок чого не вимикають світло.