У Києві прямо на зупинці спалахнула маршрутка

У столиці спалахнула маршрутка. Вона стояла на зупинці, коли почалось займання.

У телеграм-каналах поширюють відео, де видно, що у Києві спалахнула маршрутка. Скільки там було людей невідомо.

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Одна з причин – спека

У телеграм-каналах пишуть, що однією із причин займання могла бути нереальна спека у Києві. Офіційно про причини нічого невідомо.

Крім цього, невідомо також, скільки людей перебувало у маршрутці на момент займання. Також немає інформації про постраждалих.

У повідомленнях зазначають, що пожежу вже вдалося загасити.

У мережу потрапили відео із пожежею. На записі можна побачити, що вогонь охопив значну частину транспортного засобу.

У Києві спалахнула маршрутка: дивіться відео

У Києві 26 червня спалахнула пожежа на ринку "Юність". У ДСНС заперечили повідомлення про "сильну пожежу". Там розповіли, що сталося загоряння металоконструкцій.