Вчора затопило, а сьогодні затор: у Києві на станції "Академмістечко" знову проблеми

У Києві на станції метро "Академмістечко" зранку 20 липня утворився затор. Пасажири довго не могли потрапити на платформу.

Таке скупчення утворилось через те, що на станції відкрити лише одні дверцята, турнікети не працюють. Схоже, що вчорашній потоп призвів до технічних проблем.

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Наразі в КП "Київський метрополітен" не коментують ситуацію. Про неї дізналися із соцмереж.

Вчора потоп, а сьогодні – людський потік,

– йдеться на сторінці "Київ оперативний".

Потоп у Києві

19 липня у столиці через сильний дощ значно підтопило деякі вулиці й станції метро. Ми зібрали відео, які знімали очевидці негоди.