Не пустити диверсійну групу ворога: в Києві стартували масштабні навчання тероборони

У Києві 9 серпня розпочалися масштабні навчання територіальної оборони. За легендою, ворог підступає до української столиці. Військовозобов'язані, резервісти, й 112 бригада приймають бій на околицях, аби не пустити диверсійну групу противника в місто.

Головне завдання сил територіальної оборони – зупинити наступ окупаційних сил ворога. Або унеможливити їхнє швидке просування вглиб Києва та дочекатися підкріплення.

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"Наше завдання взяти під контроль території, комунікації і створити умови такі, щоб регулярні військові частини могли комфортно зайти на цю територію і готуватися до відсічі збройної агресії проти регулярних військових частин противника", – пояснив командувач територіальної оборони сухопутних військ Анатолій Баргилевич.

У Києві почались навчання сил територіальної оборони

За легендою, ворожі війська підійшли впритул до Києва з боку Нових Петрівців. Бійці тероборони приймають цей бій у захисних спорудах, які заздалегідь облаштували, й намагаються не допустити просування ворожих військ на вулиці міста.

Командири переконують, ефективність від таких занять зростає. Адже не всі резервісти мають попередній воєнний досвід.



Військові навчання сил територіальної оборони / Скриншот з відео 24 каналу

Далі сили тероборони відбивали атаки ворога на один з об'єктів критичної інфраструктури. Мовиться про Київську теплову електростанцію, що забезпечує місто електроенергією.

Атакуючи київську ТЕЦ, бойовики вже діяли більш тактично і хитріше. Спершу влаштували пожежу, аби відволікти українських військових та захопити будівлю. Втім на допомогу прийшли додаткові сили резервістів.

На завершення навчального дня сили тероборони, спільно з поліцією та Нацгвардією, відпрацювали протидію ворогу. Аналогічну до окупації Криму, Донецької та Луганської областей у 2014 році, коли російські окупанти захопили головні адміністративні будівлі.

Українські бійці успішно відбили спробу сепаратистів захопити Солом'янську РДА. За словами військових, з моменту, як у квітні 2021 року росіяни підвели свою стотисячну армію до українських кордонів, кількість охочих поповнити лави тероборони стрімко збільшується.

Зі 155 осіб, 23 взагалі тільки кілька днів тому склали присягу на вірність українському народу. Тобто це люди, які були з найнижчою підготовкою, але в них є мотивація і бажання,

– підкреслив військовий комісар міста Києва Сергій Клявлін.

Утім поповнюють лави не лише новачки. До сил тероборони приєднуються ті, хто вже боронив Україну від російських окупантів.

Навчання триватимуть до 13 серпня і будуть проходити на 6 локаціях. Киян закликають не перейматися через постріли та вибухи, адже таким чином резервісти вчаться захищати людей у разі нападу ймовірного ворога.



Військових навчання тероборони триватимуть до 13 серпня / Скриншот з відео 24 каналу