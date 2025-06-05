У метро Києва не працює оплата картою: що тепер робити пасажирам

Ввечері 5 червня київське метро перестало приймати оплату карткою. Причиною став технічний збій у роботі банку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Що робити, якщо не можна оплатити проїзд у метро

Через технічний збій в "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро. Наразі фахівці банку працюють над усуненням проблем.

У КМДА зазначили, що наразі проїзд у київському метрополітені можна сплатити:

транспортною картою;

qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;

паперовим qr-квитком.

Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою київська влада повідомить додатково.

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Хто може безоплатно користуватися метро

Так, безплатно користуватись метро можуть такі українці:

учасники бойових дій (за наявності посвідчення або "Картки киянина");

учасники Другої світової війни та інші особи, яким надано таке право згідно з законами України;

громадяни, які постраждали під час Революції Гідності (за наявності довідки чи "Картки киянина"):

особи з інвалідністю, пов’язаною з участю в бойових діях, та ті, хто їх супроводжує (за наявності відповідного документа);

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ветеранів різних служб;

діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування; діти з багатодітних сімей.

На цьому перелік категорій, які мають підстави для безоплатного проїзду, не закінчується. З повним списком, а також з необхідними документами можна ознайомитися на сайті Київського метрополітену.