У метро Києва не працює оплата картою: що тепер робити пасажирам
- У київському метро перестала працювати оплата карткою через технічний збій у "Ощадбанку".
- Проїзд можна сплатити транспортною картою, qr-кодом у застосунку Київ Цифровий або паперовим qr-квитком.
Ввечері 5 червня київське метро перестало приймати оплату карткою. Причиною став технічний збій у роботі банку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.
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Що робити, якщо не можна оплатити проїзд у метро
Через технічний збій в "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро. Наразі фахівці банку працюють над усуненням проблем.
У КМДА зазначили, що наразі проїзд у київському метрополітені можна сплатити:
- транспортною картою;
- qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
- паперовим qr-квитком.
Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою київська влада повідомить додатково.
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Хто може безоплатно користуватися метро
Так, безплатно користуватись метро можуть такі українці:
учасники бойових дій (за наявності посвідчення або "Картки киянина");
учасники Другої світової війни та інші особи, яким надано таке право згідно з законами України;
громадяни, які постраждали під час Революції Гідності (за наявності довідки чи "Картки киянина"):
особи з інвалідністю, пов’язаною з участю в бойових діях, та ті, хто їх супроводжує (за наявності відповідного документа);
громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
ветеранів різних служб;
діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування; діти з багатодітних сімей.
На цьому перелік категорій, які мають підстави для безоплатного проїзду, не закінчується. З повним списком, а також з необхідними документами можна ознайомитися на сайті Київського метрополітену.