Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Що робити, якщо не можна оплатити проїзд у метро

Через технічний збій в "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро. Наразі фахівці банку працюють над усуненням проблем.

У КМДА зазначили, що наразі проїзд у київському метрополітені можна сплатити:

транспортною картою;

qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;

паперовим qr-квитком.

Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомимо додатково.