У Києві створили інтерактивну карту скверів, парків та зелених зон
Джерело:КМДА
Представники місцевої влади Києва створили реєстр зелених зон, які перебувають у комунальній власності міста. У цифровій карті відображені всі парки, сквери та бульвари столиці та вказано, на балансі яких підприємств вони перебувають.
Як зазначили у КМДА, реєстр поки що перебуває у тестовому режимі, але вже доступний для користувачів в інформаційно-аналітичній системі "Майно". Посадовці підкреслили, що створення інтерактивної карти допоможе збільшити прозорість та покращити громадський контроль над комунальниками.
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Крім того, жителі столиці можуть стежити за проведенням капітального ремонту парків та скверів, а також зв'язуватися з відповідальними за них особами.
Яку інформацію можна дізнатися з інтерактивної карти зелених зон Києва
Розробники внесли до реєстру наступну інформацію:
- тип об'єкту та його локація;
- цільове призначення, мета та вид права;
- орієнтовний розмір зеленої зони;
- номер рішення Київської міської ради про надання статусу об’єкту;
- номер клопотання про надання дозволу;
- номер проєкту рішення Київради про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою;
- номер рішення Київради про затвердження проєкту із землеустрою та передачі земельної ділянки в постійне користування;
- дата реєстрації земельної ділянки, що передана в постійне користування, в реєстрі речових прав;
- дата приймання-передачі на баланс земельної ділянки, що передана в постійне користування;
Крім того, до деяких об'єктів комунальники додали відео з презентаціями парків та лісових зон, які користуються найбільшою популярністю у киян.