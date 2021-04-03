Бив кийком: у Києві судитимуть поліцейського, який вибивав зізнання у вбивстві

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Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно старшого оперуповноваженого районного управління київської поліції. Правоохоронця звинувачують у катуванні підозрюваного.

Джерело:

Офіс генпрокурора

Поліцейський намагався насиллям вибити з підозрюваного зізнання у вбивстві. Правоохоронець катував свою жертву упродовж декількох годин.

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Як поліцейський катував підозрюваного

  • Одягав на голову протигаз, щоб перекрити доступ повітря;
  • бив по тілу ґумовою палицею.

Свої звірства правоохоронець припинив лише після того, коли отримав зізнання.

Деталі інциденту

  • Доки поліцейський катував підозрюваного, у приміщенні управління перебували десятки правоохоронців.
  • В Офісі президента розповіли, що колеги поліцейського не могли не чути, що відбувається. Однак ніхто не прийшов постраждалому на допомогу.
  • Досудове розслідування розпочали після звернення уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
  • Він повідомив, що на тілі підозрюваного виявили тілесні ушкодження.