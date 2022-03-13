У Києві, Сумах, Вінниці та Житомирі повітряні тривоги: негайно в укриття
13 березня 2022 , 11:04Читать новость на русском
Одразу у кількох містах України знову чути сирени. На цей раз тривогу оголовили у Києві, Сумах, Вінниці та Житомирі.
Усім громадянам слід негайно пройти в укриття цивільного захисту. Це може вберегти вам життя.
Увага У Сєвєредонецьку тривають обстріли, – Верещук про те, чи буде евакуація
Сирени у всіх містах почали лунати приблизно об 11 годині. В сховищах слід перебувати, допоки не отримаєте відповідне повідомлення з вказівками про відбій.
Алгоритм дій, якщо почули сирени:
- увімкніть радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
- візьміть "тривожний рюкзак" та швидко, але без паніки ідіть до найближчого укриття.
Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, можна сховатися вдома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до опорних стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.