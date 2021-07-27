У Києві в супермаркетах продають морозиво з отрутою

У Києві виявили морозиво з вмістом отруйної речовини. Йдеться про деякі види смаколиків під маркою Mars, які виробляють в компанії Масгомех SRL, Campia-Turzii.

У складі морозива виявили заборонену речовину – етиленоксид. Як повідомили в Держспоживслужбі, небезпечне морозиво з'явилося в супермаркетах Metro Cash & Carry.

Читайте також Антисанітарія та брудний посуд, – діти, що отруїлись на Прикарпатті, про умови в готелі

Відповідно до закону, всю партію цього продукту повинні негайно вилучити з продажу.

Про яке морозиво йдеться

Його виробляють в Румунії та до складу входить етиленоксид – отрута, яка негативно діє на тварин й людей.

Вона має наркотичну, канцерогенну дію. Така добавка була виявлена в деяких видах морозива Mars.

Морозиво з отрутою / tesco.com

Варто відзначити, що на упаковуванні виробником вказана Франція, проте привозять його саме з Румунії. У складі цього продукту також був виявлений стабілізатор, який також дуже шкідливий для здоров'я.

Що таке етиленоксид

Це хімічна речовина, яка використовується в медицині для дезінфекції інструментів. Для внутрішнього використання воно дуже небезпечно і може викликати сильне отруєння. Прояви такого отруєння:

сильний головний біль,

задишка,

нудота,

блювота.

Варто відзначити, що раніше це морозиво було виявлено і в інших містах України. Кілька днів тому фахівці попередили про появу небезпечного продукту в супермаркетах Харкова.