У Києві в супермаркетах продають морозиво з отрутою
Джерело:"РБК-Україна"
У Києві виявили морозиво з вмістом отруйної речовини. Йдеться про деякі види смаколиків під маркою Mars, які виробляють в компанії Масгомех SRL, Campia-Turzii.
У складі морозива виявили заборонену речовину – етиленоксид. Як повідомили в Держспоживслужбі, небезпечне морозиво з'явилося в супермаркетах Metro Cash & Carry.
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Відповідно до закону, всю партію цього продукту повинні негайно вилучити з продажу.
Про яке морозиво йдеться
Його виробляють в Румунії та до складу входить етиленоксид – отрута, яка негативно діє на тварин й людей.
Вона має наркотичну, канцерогенну дію. Така добавка була виявлена в деяких видах морозива Mars.
Морозиво з отрутою / tesco.com
Варто відзначити, що на упаковуванні виробником вказана Франція, проте привозять його саме з Румунії. У складі цього продукту також був виявлений стабілізатор, який також дуже шкідливий для здоров'я.
Що таке етиленоксид
Це хімічна речовина, яка використовується в медицині для дезінфекції інструментів. Для внутрішнього використання воно дуже небезпечно і може викликати сильне отруєння. Прояви такого отруєння:
- сильний головний біль,
- задишка,
- нудота,
- блювота.
Варто відзначити, що раніше це морозиво було виявлено і в інших містах України. Кілька днів тому фахівці попередили про появу небезпечного продукту в супермаркетах Харкова.