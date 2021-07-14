Почитай, бл*, умови: у Києві таксист Bolt нахамив пасажирці – відео 18+
Джерело:24 канал
Клієнтка сервісу Bolt у Києві просила таксиста під'їхати до неї, оскільки він проїхав повз. Втім, замість виконання адекватного прохання пасажирки чоловік почав її ображати.
Відео суперечки таксиста з киянкою виклали у спільноті "Київ оперативний". Попри те, що жінка знімала діалог на камеру, водій відверто їй хамив та доводив, що вона винна у ситуації.
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Водій, що співпрацював з компанією, розповідав клієнтці, що вона лише зареєструвала поїздку, а не викликала таксі.
Акаунт водія вже заблокували
- За словами пасажирки, інцидент стався 12 липня. Вона викликала таксі, але водій просто проїхав повз неї.
- На прохання повернутися він грубіянив та вимагав, аби клієнтка йшла до нього.
- Вже у салоні автівки чоловік зовсім не стримував своїх емоцій.
Які нах*й гроші з твоєї картки? Я до чого тут? Скасуй поїздку… Bolt – це не таксі, це інформаційний портал. Ти не замовила ніх*я, ти зареєструвала поїздку. Почитай, б*я, умови,
– кричав водій на прохання пасажирки повернути їй гроші за поїздку.
У самому сервісі Bolt в коментарі для 24 каналу зазначили, що стурбовані неприпустимими діями водія. Представники компанії з'ясовують деталі ситуації, але самого чоловіка вже заблокували у застосунку без права відновлення.
Крім того, у Bolt порадили пасажирці звернутися до служби підтримки для повернення коштів за поїздку.
Дивіться відео, як таксист Bolt хамить пасажирці у Києві 18+: