Востаннє така спека була 13 років тому: у Києві зафіксували температурний рекорд

Ніч на 6 серпня у Києві виявилася найспекотнішою за всю історію. За спостереженнями фахівців, температура не опустилася нижче 21,2 градусів за Цельсієм.

До слова, в деяких областях вже почалося очікуване похолодання. Проте спека триматиметься у кількох областях і далі.

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Температурний рекорд у Києві

За даними спостережень метеостанції ніч на 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,2 градуси за Цельсієм.

Попереднє рекордне значення +21,0 градус 2010 року перевищено на 0,2 градуси за Цельсієм,

– мовиться у повідомленні.

Проте вже 7 серпня на Київщині змінилася погода. Уранці область почало накривати грозами й дощем. У селі Морозівка блискавка влучила у будинок й спричинила пожежу. До слова, це був не один випадок – у Вишгородському районі через влучання блискавки загорілася господарська споруда.

В Україну йде похолодання

Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що найближчим часом над Балтійським морем сформується активний циклон Zacharías. Його холодний фронт знизить температуру повітря приблизно на 6 – 8 градусів.

Проходження холодного фронту 7 серпня супроводжуватиметься шквалистим посиленням вітру, грозовими дощами та різким зниженням температури,

– наголосив синоптик.

За його прогнозом, спекотна температура триматиметься у південних областях, а ось на решті територій – дещо знизиться. Також Україну накриють незначні опади з грозами. Зокрема, кілька днів поспіль дощитиме на Заході країни.