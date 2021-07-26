Заради хайпу: у Києві тіктокер розбив пляшку віскі за 205 тисяч гривень – відео

Підліток заради веселого відео для тіктоку впустив на підлогу пляшку Glen Grant Rare Vintage 1948. Інцидент стався у магазині Goodwine у Печерському районі столиці вдень 25 липня.

Як повідомили у спільноті Kievmap у телеграмі, хлопець зайшов у приміщення до магазину, де торгують алкоголем, разом із другом. Він одразу пішов до стелажів з елітними напоями.

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Розбити підліток вирішив не просту пляшку, а вкрай дороговартісний віскі.

Компенсувати відмовився

Тіктокер вирішив, що заради розваги буде весело впустити на підлогу Glen Grant Rare Vintage 1948.

Судячи з відео, хлопець цілком розумів, що робить. Оскільки він сказав, що тримає у руках пляшку дорогого алкоголю.

Під кінець свого висловлення він впустив віскі та картинно схопився за голову.

Вартість віскі, який розбив блогер, – 205 тисяч гривень або 7,5 тисяч доларів.

Чи викликали адміністратори та охоронці закладу поліцейських, невідомо. Втім, хлопець та його друг відмовлялися компенсувати магазину вартість напою.

Цілком ймовірно, що Крім того, власники товару можуть вимагати від хлопця та його батьків відшкодувати збитки через суд.

Дивіться відео, як тіктокер розбиває пляшку елітного віскі у Києві: