У Києві сталася тотальна зупинка руху метро на всіх трьох лініях, – ЗМІ

У Києві метро припинило рух поїздів на всіх трьох лініях метрополітену. Зупинка сталася вдень 14 жовтня.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У столиці зупинилася підземка

У Києві зупинився рух поїздів на всіх трьох лініях метрополітену. Попередньо, це сталося через зникнення напруги.

Станом на 12:37 рух потягів вже відновили, вони курсують у звичному режимі.

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Нагадаємо, зранку 14 жовтня у Києві на тлі російської атаки виникли перебої з електропостачанням. Російські війська завдали ударів балістичними ракетами та безпілотниками, зокрема по важливих енергетичних об’єктах столиці.

Аварійні відключення електроенергії запровадили в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом’янському та частині Голосіївського району. Стабілізаційні графіки тимчасово не діють, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Через знеструмлення насосної станції в Печерському районі також виникли проблеми з водопостачанням. У домівках мешканців району можливе зниження тиску води або тимчасова відсутність водопостачання. Фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками заживлюють обладнання та вживають усі необхідні заходи для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання.

Крім того, через нічну атаку тимчасово призупинили рух електротранспорту у двох районах. У Дарницькому районі організовано рух автобусів за маршрутом № 8-Т, у Печерському – за маршрутом № 38-ТР. Також затримується рух трамваїв №№ 1, 3, 15, 18 на вулиці Старовокзальній. Організовано рух автобусів №3Т.