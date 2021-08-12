У Києві загинула учасниця проєкту "Панянка-Селянка": знайшли з ножовими ранами

12 серпня 2021 , 15:09
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Джерело:

"Надзвичайні новини"

Учасницю проєкту "Панянка-Селянка" на ім'я Тетяна знайшли вбитою у її квартирі. На тілі жінки виявили багато слідів від ударів та численні ножові поранення.

У вбивстві жінки підозрюють її чоловіка Миколу. Хоча молоді люди зіграли весілля незадовго до трагедії, стосунки між ними були дуже напруженими.

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Сусіди розповіли, що напередодні загибелі Тетяна ховалася від чоловіка у сусідів. Подруги загиблої також розповіли: Микола часто поводився агресивно і кидався на обраницю з ножем. Водночас Тетяну усі характеризують як добру та чуйну людину. 

Деталі трагедії

  • Повідомлення до поліції Оболонського району надійшло від небайдужого перехожого. Він розповів, що на вулиці до нього підійшов чоловік і попросив викликати швидку для його дружини. 
  • Коли медики прибули за вказаною адресою, жінка вже була мертвою. 
  • За даними правоохоронців, напередодні трагедії подружжя посварилося. Чоловік кілька разів вдарив дружину ножем. Микола розповів, що Тетяна начебто кидалася на нього зі шваброю. 

Друзі відмовляли Тетяну від весілля

  • В Оболонському районі Тетяна була доволі знаменитою. Вдома вона відкрила власний манікюрний салон. Окрім того, жінку знали як учасницю шоу "Панянка-Селянка".
  • З Миколою Тетяна познайомилася в інтернеті. Він був старшим за свою обраницю на 16 років. Певний час Микола і Тетяна спілкувалися та їздили одне до одного у гості. 
  • Згодом пара розійшлася. Майже 3 роки вони не спілкувалися. 
  • Однак згодом Микола попросив про допомогу. Він потрапив до лікарні з інсультом.
  • Влітку 2021 року Тетяна і Микола одружилися. Хоча друзі відмовляли жінку від весілля.
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Автор: Мар'яна Бекало