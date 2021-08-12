У Києві загинула учасниця проєкту "Панянка-Селянка": знайшли з ножовими ранами

Учасницю проєкту "Панянка-Селянка" на ім'я Тетяна знайшли вбитою у її квартирі. На тілі жінки виявили багато слідів від ударів та численні ножові поранення.

У вбивстві жінки підозрюють її чоловіка Миколу. Хоча молоді люди зіграли весілля незадовго до трагедії, стосунки між ними були дуже напруженими.

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Сусіди розповіли, що напередодні загибелі Тетяна ховалася від чоловіка у сусідів. Подруги загиблої також розповіли: Микола часто поводився агресивно і кидався на обраницю з ножем. Водночас Тетяну усі характеризують як добру та чуйну людину.

Деталі трагедії

Повідомлення до поліції Оболонського району надійшло від небайдужого перехожого. Він розповів, що на вулиці до нього підійшов чоловік і попросив викликати швидку для його дружини.

Коли медики прибули за вказаною адресою, жінка вже була мертвою.

За даними правоохоронців, напередодні трагедії подружжя посварилося. Чоловік кілька разів вдарив дружину ножем. Микола розповів, що Тетяна начебто кидалася на нього зі шваброю.

Друзі відмовляли Тетяну від весілля

В Оболонському районі Тетяна була доволі знаменитою. Вдома вона відкрила власний манікюрний салон. Окрім того, жінку знали як учасницю шоу "Панянка-Селянка".

З Миколою Тетяна познайомилася в інтернеті. Він був старшим за свою обраницю на 16 років. Певний час Микола і Тетяна спілкувалися та їздили одне до одного у гості.

Згодом пара розійшлася. Майже 3 роки вони не спілкувалися.

Однак згодом Микола попросив про допомогу. Він потрапив до лікарні з інсультом.

Влітку 2021 року Тетяна і Микола одружилися. Хоча друзі відмовляли жінку від весілля.