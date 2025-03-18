У Києві транспорт все ж не зупинятиметься під час тривог: у КМВА розповіли про нові правила

Столична влада розробила правила, за допомогою яких можна буде не зупиняти рух міського транспорту під час повітряних тривог. Пасажири самостійно зможуть вирішувати, чи йти їм у найближче укриття.

Про це 24 Канал пише з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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У столиці відновлюють рух транспорту під час тривог

Раніше кияни закликали владу переглянути правило зупинки руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Тож від 21 березня комунальний і приватних наземний громадський транспорт не буде робити обов'язкову зупинку в разі оголошення повітряної тривоги. Автобуси, тролейбуси і трамваї будуть продовжувати рейс, але ОВА встановила нові правила.

Громадський транспорт під час тривоги буде робити зупинки біля укриттів за маршрутом руху. За бажанням пасажири зможуть вийти і піти у безпечне місце. Водії зобов'язані повідомити про можливість подальшого руху. Коли всі, хто бажав вийти з транспорту це зроблять, рух продовжиться.

Про ці зміни водіїв попередять, правила внесуть в посадові інструкції.

Це не просто зміна правил – це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися!

– прокоментував Тимур Ткаченко.

Відповідне рішення Рада оборони Києва ухвалила після консультацій з військовими, правоохоронцями та ДСНС.

До слова, водій транспорту також має право пройти до укриття на час повітряної тривоги, так само як і пасажири.

У Київській міській державній адміністрації додали, що метрополітен поки працюватиме в такому ж режимі, як раніше. Тобто рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.