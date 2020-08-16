В Оболонському районі Києва трапилась пожежа у вольєрах для собак. Вогонь зруйнував багато речей та предметів. Врятувати вогнеборцям, на жаль, вдалось не усіх собак.

Трагедія трапилась 15 серпня приблизно о 23:30 за адресою вулиця Вишгородська, 150, повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС у місті Київ.

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Вольєр для собак, у якому сталось загоряння, був одноповерховим. Його площа – 50 квадратних метрів. Рятувальники після приїзду одразу почали гасити вогонь. Вже о 23:59 пожежу локалізували, а о 00:20 – повністю ліквідували.

Гасили пожежу 11 рятувальників, вони залучили 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки.

► Що знищив вогонь

Варто зазначити, що внаслідок пожежі було зруйновано багато речей:

металеву конструкцію з металопрофілю;

меблі;

побутову техніку;

особисті речі.

На жаль, після під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло однієї мертвої собаки. Наразі обставини виникнення пожежі з'ясовують правоохоронні органи.



Пожежа у вольєрах для собак / Фото ДСНС



1 собака загинула / Фото ДСНС