У столичних вольєрах для собак трапилась пожежа: рятувальникам вдалося врятувати не усіх тварин
В Оболонському районі Києва трапилась пожежа у вольєрах для собак. Вогонь зруйнував багато речей та предметів. Врятувати вогнеборцям, на жаль, вдалось не усіх собак.
Трагедія трапилась 15 серпня приблизно о 23:30 за адресою вулиця Вишгородська, 150, повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС у місті Київ.
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Вольєр для собак, у якому сталось загоряння, був одноповерховим. Його площа – 50 квадратних метрів. Рятувальники після приїзду одразу почали гасити вогонь. Вже о 23:59 пожежу локалізували, а о 00:20 – повністю ліквідували.
Гасили пожежу 11 рятувальників, вони залучили 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки.
► Що знищив вогонь
Варто зазначити, що внаслідок пожежі було зруйновано багато речей:
- металеву конструкцію з металопрофілю;
- меблі;
- побутову техніку;
- особисті речі.
На жаль, після під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло однієї мертвої собаки. Наразі обставини виникнення пожежі з'ясовують правоохоронні органи.
Пожежа у вольєрах для собак / Фото ДСНС
1 собака загинула / Фото ДСНС