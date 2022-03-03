У Києві триває повітряна тривога

У столиці 3 березня, о 2:43 знову оголосили про повітряну тривогу. Людей просять не залишати укриття.

У Києві продовжують вити сирени. Місцевих жителів попереджають про небезпеку.

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У столиці далі повітряна тривога

У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту,

– закликали у КМДА.

Сирени сповістили про загрозу атаки ворога о 2:43. Людей просять залишатися у сховищах до сигналу про відбій тривоги.

Нагадаємо, попередній раз про повітряну тривогу в Києві повідомляли о 1:23. Після цього поблизу станції метро "Дружби народів" прогриміли вибухи.

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