У Києві триває повітряна тривога
3 березня 2022 , 02:47Читать новость на русском
Джерело:телеграм КМДА
У столиці 3 березня, о 2:43 знову оголосили про повітряну тривогу. Людей просять не залишати укриття.
У Києві продовжують вити сирени. Місцевих жителів попереджають про небезпеку.
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У столиці далі повітряна тривога
У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту,
– закликали у КМДА.
Сирени сповістили про загрозу атаки ворога о 2:43. Людей просять залишатися у сховищах до сигналу про відбій тривоги.
Нагадаємо, попередній раз про повітряну тривогу в Києві повідомляли о 1:23. Після цього поблизу станції метро "Дружби народів" прогриміли вибухи.
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