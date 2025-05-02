У Києві була тривога, в області вибухи – працює ППО

Київську область атакували дрони-камікадзе вночі 2 травня. Влада повідомила про роботу ППО у регіоні.

Перед цим повітряну тривогу оголосили й у Києві. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі "Шахеди" знову атакують Україну: для яких областей є загроза

Що відомо про вибухи на Київщині вночі 2 травня

В Україні вночі 2 травня триває повітряна тривога через "Шахеди" у низці областей, здебільшого північних. У Київській вона з 02:29, у самому Києві – з 04:35 (о 04:50 там оголосили відбій).

Київська влада якраз у цей час повідомила, що в області працюють сили Протиповітряної оборони.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– мовиться у дописі ОВА у соцмережах.

Повітряні сили раніше повідомляли про пересування ударних БпЛА у бік Київщини. Моніторингові спільноти нараховували їх до двох десятків.

Трохи раніше повітряної атаки зазнало Запоріжжя. Там виникли пожежі, пошкоджені житловий будинок, навчальний заклад та інфраструктура. З-під завалів врятували 2 чоловіків, загалом у місті понад десяток постраждалих.

Примітно, що водночас із цим триває масований наліт дронів та, можливо, ракет на окупований Крим. Пабліки окупантів скаржаться, що такої кількості вибухів не чули дуже давно.

Зверніть увагу! Оперативна інформація про повітряні тривоги, загрозу від ударних дронів ворога й ракетну небезпеку для різних областей України є у нашому телеграмі.