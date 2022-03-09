У Києві та Житомирі – тривога: всім в укриття
9 березня 2022 , 04:41Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві та Житомирі вночі 9 березня оголосили повітряну тривогу. Людям треба терміново спускатись в укриття.
Сирени у столиці почали лунати о 04:37, у Житомирі – 0 04:40.
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Як діяти
Важливо, аби люди залишались в укриттях, поки не почують сигнал "відбій". Про нього скажуть на офіційних ресурсах. До цього моменту на вулицю в жодному разі виходити не можна!
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