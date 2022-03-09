У Києві та Житомирі – тривога: всім в укриття

У Києві та Житомирі вночі 9 березня оголосили повітряну тривогу. Людям треба терміново спускатись в укриття.

Сирени у столиці почали лунати о 04:37, у Житомирі – 0 04:40.

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Як діяти

Важливо, аби люди залишались в укриттях, поки не почують сигнал "відбій". Про нього скажуть на офіційних ресурсах. До цього моменту на вулицю в жодному разі виходити не можна!

Дотримання правил рятує життя!



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