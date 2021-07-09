У Києві на тротуарі водій прокатив жінку на капоті: поліцейські звинувачують пішохідку – відео

Надзвичайна подія сталася вдень 7 липня на Златоустівській вулиці у Шевченківському районі Києва. Нахабний водій позашляховика Mazda їхав пішохідною зоною та навмисно наїхав на жінку.

Судячи з відео, яке опублікували у спільноті dtp.kiev.ua, жінка не поступилася дорогою водієві, який грубо порушив правила дорожнього руху. Натомість автовласник продовжив рух та почав штовхати пішохідку.

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Після численних поштовхів смілива жінка застрибнула на капот зловмиснику, однак той продовжив рухатись.

Поліцейські порушення не побачили

Очевидці зняли намагання жінки зупинити порушника ПДР, а також викликали поліцію.

Втім, патрульні, які мали б скласти протокол щодо власника Mazda, а також до суда позбавити його прав за навмисний наїзд на пішохода, вирішили звинуватити в усьому жінку.

Свідки стверджують, що правоохоронці лише спитали у жінки, чому вона стояла на тротуарі перед машиною.

У патрульній поліції дії своїх працівників ніяк не прокоментували. Чи відповідатиме водій кросовера за скоєне порушення, також невідомо.

Дивіться відео, як власник Mazda відтісняє жінку машиною на тротуарі:

Проїзд автівки на тротуарі, хоча й є вкрай грубим порушенням правил дорожнього руху, досить розповсюджений у Києві. Не бажаючи шукати місця для паркування, водії нерідки можуть проїхати пішохідною зоною, аби залишити машину на ній або взагалі виїхати на газон.