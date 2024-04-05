З'їли шоколадку: у Києві троє дітей отруїлись наркотичними речовинами

У столиці сталось отруєння дітей наркотичними засобами. Виявилось, що вони містились у шоколаді.

У Києві троє дітей за тиждень були госпіталізовані внаслідок отруєння наркотичними речовинами. Всі вони їли шоколад, одна із плиток була гуманітарною.

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Причиною став канабіс

Про перший випадок отруєння стало відомо 23 березня. Тоді до лікарні госпіталізували двох дітей з однієї родини. У них були прояви порушення свідомості, нездужання та блювання. Молодша дитина потрапила до реанімації.

Причиною їхнього стану був канабіс. Обидві дитини напередодні вживали гуманітарний шоколад в упаковці без маркування,

– повідомили у лікарні.

Через три дні, 26 березня, до медичного закладу потрапила дитина в стані психомоторного збудження. У неї спостерігались галюцинації, розширені зіниці, блювання та знижений м’язовий тонус. Пізніше з'ясували, що дитина також їла шоколад, який подарували її батьку.

Речник поліції Києва Дмитро Грищенко розповів, що правоохоронці почали перевірку цих випадків отруєння. За його словами, лікарня розташована в Оболонському районі столиці, однак до Оболонського управління поліції повідомлень щодо цього не надходило, але за фактом оприлюднення інформації про отруєння правоохоронці зареєстрували її.

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