У Києві після атаки зупинилося метро, є проблеми зі світлом та водою
Ворог 10 жовтня знову атакував Київ. В одному з районів зафіксували падіння уламків російських безпілотників на 2 будівлі.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. 24 Канал зібрав усі наслідки атаки.
Що відомо про падіння уламків у Києві?
Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється. Перебувайте в укриттях і не виходьте до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.
Через атаку на енергообʼєкти м. Києва та Київщини частина регіону залишилась без електропостачання. Щойно дозволять безпекові умови, бригади оперативно розпочнуть відновлення електропостачання. Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення світла. Через пошкодження енергообʼєкту в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. У місті також перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води. У Києві також зупинився рух громадського транспорту в Голосіївському районі, частково у Солом'янському, Печерському, Шевченківському та в Дарницькому районах Києва. Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Також відомо, що через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів. Про відновлення роботи повідомлять додатково. У Солом’янському районі столиці попередньо зафіксували падіння уламків БпЛА на 25-поверховий житловий будинок. На місце події прямують екстрені служби. Крім того, уламки безпілотника влучили у восьмиповерхову офісну будівлю в цьому ж районі.
Київ та область частково лишилися без світла
У Києві перебої з водою
Через атаку у столиці не працює метро
Через атаку у столиці не працює метро
Через атаку на енергообʼєкти м. Києва та Київщини частина регіону залишилась без електропостачання. Щойно дозволять безпекові умови, бригади оперативно розпочнуть відновлення електропостачання.
Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення світла.
Через пошкодження енергообʼєкту в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. У місті також перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води.
У Києві також зупинився рух громадського транспорту в Голосіївському районі, частково у Солом'янському, Печерському, Шевченківському та в Дарницькому районах Києва. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Також відомо, що через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів. Про відновлення роботи повідомлять додатково.
У Солом’янському районі столиці попередньо зафіксували падіння уламків БпЛА на 25-поверховий житловий будинок. На місце події прямують екстрені служби.
Крім того, уламки безпілотника влучили у восьмиповерхову офісну будівлю в цьому ж районі.