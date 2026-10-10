У Києві після атаки зупинилося метро, є проблеми зі світлом та водою

Ворог 10 жовтня знову атакував Київ. В одному з районів зафіксували падіння уламків російських безпілотників на 2 будівлі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. 24 Канал зібрав усі наслідки атаки.

Що відомо про падіння уламків у Києві?

Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється. Перебувайте в укриттях і не виходьте до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.