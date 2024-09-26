У Києві уламки "Шахедів" впали на територію дитсадка

Вночі 26 вересня окупанти атакували Київ ударними дронами. Уламки "Шахедів" впали на територію дитсадка.

Про це повідомив Сергій Попко в телеграм-каналі КМВА. Посадовець розповів про наслідки нічної атаки агресора.

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Наслідки атаки "Шахедами" на Київ сьогодні

Начальник КМВА зазначив, що, попередньо, внаслідок цієї повітряної атаки ворожих безпілотників сталася розгерметизація газової труби. До місця виклику терміново виїхав Київгаз.

Крім розгерметизації газової труби в житловому будинку, також пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку.

Зверніть увагу! Спочатку Сергій Попко заявив, що, попередньо, є постраждала дитина. Її з численними різаними ранами госпіталізували. Однак, вже о 07:53 уточнив: "Інформація про постраждалу дитину не підтвердилася. Вона отримала травми не внаслідок атаки БпЛА".

Раніше посадовець також повідомив, що в Печерському районі Києва, попередньо, сталося загоряння на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.