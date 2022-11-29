У Києві вагітна жінка застрягла у ліфті: у неї почалися пологи
Джерело:ДСНС
У Києві вагітна жінка, застрягла у ліфті, коли у неї почалися пологи. Рятувальникам довелось оперативно витягувати жінку із заблокованого ліфту.
У Головному управлінні ДСНС у Києві уточнили, що дані про інцидент вони отримали 28 листопада. Сталось це у Святошинському районі.
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Відразу ж до місця виклику будо направлено рятувальників 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, жінка 1992 року народження перебувала у заблокованому ліфті між 5-м та 6-м поверхами,
– повідомили рятувальники.
Спеціалісти застосували шансовий інструмент та відкрили двері ліфта. Потім вони дістали жінку та передали її медикам. Далі породіллю доставили у пологовий будинок.
Важливо! Користуватись ліфтами наразі потрібно дуже обережно, оскільки екстренні відключення електроенергії передбачити неможливо. Так, у КМДА закликали наразі не їздити ліфтами.
А ось під час повітряної тривоги користуватись ліфтами заборонено.
Актуально про ситуацію зі світлом у Києві
- Сьогодні, 29 листопада, о 9:37 Київські електромережі повідомили, що в столиці застосовують стабілізаційні відключення.
- Та вже об 11 годині компанія повернулась до екстрених. Графіки стабілізаційних відключень знову перестали діяти.
- Попередньо у Київських електромережах повідомили, що вимикатимуть світло так, щоб перерва для кожного клієнта була не більше 5 годин. Так робитимуть до тих пір, поки не зменшать дефіцит генерації електроенергії, а ситуація в енергосистемі не стабілізується.
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