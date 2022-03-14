У Києві та Василькові повітряна тривога: всі в укриття
14 березня 2022 , 11:32Читать новость на русском
У Києві та Василькові оголосили повітряну тривогу. Всіх людей закликають негайно пройти в укриття.
Відповідні інформацію влада повідомила о 11:26 та 11:30 14 березня за Києвом. Всіх людей закликають реагувати на сирени.
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У Києві та Василькові лунають сирени
Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
– заявили в КМДА.
Таку ж інструкцію повідомили для людей у Василькові, що під Києвом.
Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео