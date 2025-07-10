У Києві вбили полковника СБУ
- У Києві відкрили кримінальну справу за фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі, розслідування триває.
- СБУ та Національна поліція вживають заходи для з’ясування обставин злочину, імені загиблого поки не розголошують.
У Києві відкрили кримінальне провадження за фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі міста.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України. Там розповіли деякі деталі розслідування злочину.
Дивіться також Низка резонансних смертей у Росії: як еліту країни-агресорки залякують у період війни
Що про це відомо
Наразі відомо, що Служба безпеки та Національна поліція вживають комплексні заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Станом на зараз імені загиблого не називають.
Триває досудове розслідування за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.
Поки додаткової інформації з цього приводу у пресслужбі не вказують.
Водночас ексрозвідник Роман Червінський повідомив, що жертвою став полковник Іван Воронич. За його словами, зловмисник зробив п’ять пострілів у притул та втік з місця злочину. Він каже, що це сталося близької 8-ї години ранку.
До слова, у червні агент ФСБ готував замовне вбивство в Києві та спалив авто Герою України у його день народження. СБУ та Нацполіція уже затримали зрадника, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Інші вбивства
Днями у Деснянському районі Києва сталося вбивство, до припаркованого на вулиці авто підійшов невідомий і вистрелив зі зброї. Правоохоронці встановили особу жертви. Загинув 48-річний місцевий житель.
За фактом розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Передбачене покарання – до 15 років позбавлення волі. Поліція продовжує працювати на місці події, тривають заходи зі встановлення та затримання причетного.
Раніше у Харкові підліток жорстоко зарізав 30-річного чоловіка. З особистої неприязні юнак напав на чоловіка. Він вдарив його молотком по голові.
Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці через черепно-мозкову травму.
Вбивши чоловіка, юнак втік з місця злочину. Однак його затримали. Суд задовольнив клопотання про тримання підозрюваного під вартою без права внесення застави.