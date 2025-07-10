У Києві вбили полковника СБУ

У Києві відкрили кримінальне провадження за фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України. Там розповіли деякі деталі розслідування злочину.

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Що про це відомо

Наразі відомо, що Служба безпеки та Національна поліція вживають комплексні заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Станом на зараз імені загиблого не називають.

Триває досудове розслідування за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.

Поки додаткової інформації з цього приводу у пресслужбі не вказують.

Водночас ексрозвідник Роман Червінський повідомив, що жертвою став полковник Іван Воронич. За його словами, зловмисник зробив п’ять пострілів у притул та втік з місця злочину. Він каже, що це сталося близької 8-ї години ранку.

До слова, у червні агент ФСБ готував замовне вбивство в Києві та спалив авто Герою України у його день народження. СБУ та Нацполіція уже затримали зрадника, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші вбивства

Днями у Деснянському районі Києва сталося вбивство, до припаркованого на вулиці авто підійшов невідомий і вистрелив зі зброї. Правоохоронці встановили особу жертви. Загинув 48-річний місцевий житель.

За фактом розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Передбачене покарання – до 15 років позбавлення волі. Поліція продовжує працювати на місці події, тривають заходи зі встановлення та затримання причетного.

Раніше у Харкові підліток жорстоко зарізав 30-річного чоловіка. З особистої неприязні юнак напав на чоловіка. Він вдарив його молотком по голові.

Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці через черепно-мозкову травму.

Вбивши чоловіка, юнак втік з місця злочину. Однак його затримали. Суд задовольнив клопотання про тримання підозрюваного під вартою без права внесення застави.