У Києві вибухи: Росія атакує балістикою та крилатими ракетами

Ворог вдався до чергової масованої повітряної атаки на столицю. Серія вибухів прогриміла у Києві.

Росія застосувала балістику, також запустила крилаті ракети типу "Калібр". 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Києва вночі 1 вересня?

Повітряну тривогу у Києві та більшості областей України оголосили о 02:10 уночі 1 вересня. Повітряні сили інформували про загрозу застосування балістики та крилатих ракет типу "Калібр", які залетіли з південного напрямку.

Прогриміло кілька серій вибухів у Києві. Окрім столиці, вибухи чули також у Борисполі. У цей самий регіон атакували також ударні безпілотники, зокрема реактивні.

Атака на Київ та Київську область триває на момент публікації.

Зберігається загроза застосування балістичного озброєння та інших засобів ураження для Києва та області, до оголошення відбою перебувайте в укриттях!

– написали Повітряні сили.

Про наслідки влада на момент публікації інформації ще не надавала.

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Додамо, що моніторингові спільноти серед застосованого Росією проти Києва озброєння називали ракети "Циркон", С-300 чи С-400, а також "Іскандери". Це окрім "Калібрів" та БпЛА. Тож повітряна атака 1 вересня стала масованою та комбінованою.