У Києві відбувся похорон активіста Романа Ратушного: фоторепортаж 24 каналу

На Байковому кладовищі в Києві 18 червня попрощалися з Романом Ратушним. Він був відомим громадським діячем, головою громадської організації "Захистимо Протасів Яр", а також воював у складі 93 окремої мобільної бригади ЗСУ.

Романові на початку липня мало виповнитися 25 років, але він загинув у боях за нашу свободу 9 червня. Серед них були рідні та друзі Романа, а також інші воїни. Під час поховання запалили фаєри та заспівали "Червону калину"

Зауважте Був відчайдухом і боровся за Україну: що відомо про загиблого активіста Романа Ратушного

Не можу ні говорити, ні писати, – батько Романа Ратушного

Про загибель Героя стало відомо лише через кілька днів, коли це сталося. 13 червня його тіло змогли забрати на підконтрольну Україні територію.



Похорон відчувся через 9 днів після загибелі / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук



На прощання прийшли рідні та друзі Романа / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Роман воював від початку повномасштабного вторгнення Росії, яке почалося 24 лютого. Тоді він добровольцем долучився до лав Сил оборони України та створив підрозділ "Протасового Яру".



На церемонію прощання прийшли сотні людей / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Згодом вже працював у складі 93 ОМБр "Холодний яр". Із побратимами звільняв від окупантів Тростянець на Сумщині. Згодом вже брав участь у боях під Ізюмом на Харківщині, де загинув.



Втрата Романа дуже важка для України / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук



Воїна провели в останню путь / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук



Україна пам'ятатиме кожного полеглого в боротьбі / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Я зараз не можу ні говорити, ні писати… Коли Рома не повернувся з бойового виходу, я не вірив у його загибель. Доповідь про обставини – суперечлива, шпилька на карті – у ворожому тилу, на місці бою – засідка,

– написав батько загиблого Тарас Ратушний.

Він розповів, що побратими не могли добратися до Романа кілька днів. Тому цей час було невідома доля Героя.



На похороні Романа Ратушного було багато близьких / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук



Романа хоронили з військовими почестями / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Що відомо про його громадську діяльність

Роман мав активну громадську позицію ще від юності. Він був одним із студентів, які постраждали від злочинних дій "Беркута" в ніч на 30 листопада 2013 року.



Ми не забудемо кожного, хто боровся за наше майбутнє / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Чи не найвідомішим аспектом його активізму була боротьба за захист Протасового Яру в Києві від забудови. Він очолив ініціативу "Захистимо Протасів Яр" у 2018 році, а вже через рік став співзасновником однойменної громадської організації.



Біль від втрат неможливо передати словами / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

У цій боротьбі проти забудови активістові неодноразово погрожували. Все доходило до того, що йому доводилося переховуватись.

У боротьбі гинуть найкращі / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук



Дякуємо Герою за боротьбу / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук