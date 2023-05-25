У Києві відкрили реабілітаційний центр мережі RECOVERY, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

У Києві запрацював інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY, який не має аналогів в Україні. Київський центр на базі державного медичного закладу був створений з "нуля", що дозволило облаштувати його за найвищими світовими стандартами інклюзивності приміщень.

Тут передбачені широкі коридори та дверні отвори, санітарно-гігієнічні зони для маломобільних пацієнтів. Крім того, центр оснащений інноваційним обладнанням. Завдяки проєкту RECOVERY, заснованому Віктором і Оленою Пінчуками, українські поранені військові зможуть проходити відновлення за найвищими стандартами реабілітації, інформує 24 Канал.

Читайте також В Дніпрі відкрився реабілітаційний центр мережі RECOVERY, заснованої Віктором і Оленою Пінчуками

У розпорядженні військових пацієнтів 2 високофункціональні зали фізичної реабілітації, 3 кабінети апаратної фізіотерапії, масажні кабінети, кабінет ерготерапії, маніпуляційна, перев’язувальна, а також 12 інклюзивних палат на 30 ліжок. Загалом площа створеного центру склала 1500 квадратних метрів – завдяки ефективному приватно-державному партнерству київський реабілітаційний центр RECOVERY зможе відповідати на кількісну та якісну потребу реабілітації поранених військових.

Цей київський реабілітаційний центр – абсолютно унікальний. Він створений "з нуля": тут облаштовано все за найсучаснішими інклюзивними стандартами для зручності наших захисників і захисниць.

"Наші герої та героїні борються на військовому фронті за нашу з вами незалежність. І вони мають бути впевнені, що якщо з ними щось трапиться, буде загроза їхньому життю та здоров'ю, вони можуть розраховувати, що тут ми теж боротимемося за їхню незалежність. За їхню самостійність. За нашими оцінками протягом року в наших центрах зможуть отримувати реабілітаційну допомогу понад 11 тисяч військових. На наступний рік ми поставили собі не менш амбітні завдання", – зазначив засновник проєкту RECOVERY Віктор Пінчук.



У центрі RECOVERY зібрані мультидисциплінарні команди лікарів / Фото RECOVERY

У центрі RECOVERY зібрані мультидисциплінарні команди лікарів, які складаються з лікарів фізичної реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, масажистів, асистентів, логопеда та психолога, – завдяки високотехнологічному обладнанню та кваліфікації вони зможуть надавати якісну, доступну та доказову реабілітаційну допомогу героям і героїням.

За допомогою сучасних приладів та обладнання з віртуальною реальністю термін відновлення захисників і захисниць у центрі RECOVERY значно прискорюється. Крім того, відкритий центр покриває весь спектр функціональних порушень пацієнтів, у тому числі отриманих внаслідок мінно-вибухових травм, і дозволяє відновлювати, зокрема, ходу, втрачені функції верхніх і нижніх кінцівок на високому технологічному рівні.

Завдяки проєкту, заснованому Віктором і Оленою Пінчуками, українські військові зможуть проходити відновлення за найвищими стандартами реабілітації / Фото RECOVERY

"Реабілітація — це один з основних процесів після хірургічного чи терапевтичного лікування, який прискорює безпосередньо процес відновлення військового. Я радий, що наші висококваліфіковані реабілітаційні команди можуть працювати на такому сучасному обладнанні, адже воно дозволяє повністю реалізувати потенціал фахівця та досягти того максимального ефекту, який може дати реабілітація. RECOVERY – це повністю оснащене відділення, яке відповідає сучасним вимогам протоколів по реабілітації та дозволяє проводити реабілітацію після пошкоджень будь-якої ділянки тіла, як післягостру, так і амбулаторну", – розповів Ігор Кучма, головний лікар центру RECOVERY.

Потреба в якісній реабілітаційній допомозі в Україні зростає щодня – наразі державні заклади не мають можливості забезпечити всіх військових пацієнтів належною допомогою. Проєкт RECOVERY націлений на розбудову галузі реабілітації в країні, що передбачає створення національної мережі реабілітаційних центрів для тяжкопоранених, міжнародні освітні програми для фахівців-реабілітологів, складне протезування військових за кордоном у випадках, коли це неможливо в Україні, а також надання якісної реабілітації військовим у приватних партнерських клініках.



Серед перших пацієнтів – українські військові, які отримали поранення від початку повномасштабного вторгнення​ / Фото RECOVERY

Серед перших пацієнтів – українські військові, які отримали поранення від початку повномасштабного вторгнення. Під пильним наглядом реабілітологів щодня вони проходять необхідну реабілітацію, яка згодом допоможе покращити якість життя.

Ми завантажували танки, коли безпілотник обстріляв нас разом з колоною техніки. Снаряд впав у двох метрах від нас. Коли зрозумів, що поранений, відчув, що не можу рухати ногами. До початку реабілітації в центрі мені було важко відчути навіть стопи, а зараз легко можу ними рухати та потихеньку відновлююся. Всім, хто поранений, хочу сказати, що все відновлюється, та ми все зможемо!,

— поділився Кирило, перший пацієнт центру RECOVERY.

Планується, що київський центр стане тренінговою базою для мультидисциплінарних команд проєкту RECOVERY. У планах проєкту продовжувати навчання та підготовку українських спеціалістів-реабілітологів, перший такий освітній семінар уже відбувся в Одесі.

В Одесі та Дніпрі два нових інноваційних реабілітаційних центри для поранених військових національної мережі RECOVERY вже допомагають військовим відновлюватися після поранень на найсучаснішому обладнанні. Протягом поточного року національна мережа інноваційних реабілітаційних центрів RECOVERY включатиме 10 центрів на базі державних медичних закладів у Вінницькій, Дніпропетровській (2 центри), Київській, Львівській, Одеській (2 центри), Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях. Понад 11 тисяч пацієнтів на рік зможуть отримати реабілітаційну допомогу в центрах RECOVERY.