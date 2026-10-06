Північний міст у Києві відновили після атаки 4 жовтня, – КМДА

У столиці завершили ремонтні роботи на Північному мосту через Дніпро, який нещодавно постраждав від ворожого обстрілу. Фахівці полагодили дорожнє покриття та зміцнили ключові елементи конструкції.

Про успішне завершення робіт повідомили в КМДА.

Що відомо про відмовлення переправи?

За даними місцевої влади, мостовики не лише заасфальтували пошкоджену ділянку, а й відновили деталі, що з'єднують частини мосту. Це дозволило повернути споруді необхідну міцність і стійкість.

Що передувало ремонту?

Російські війська завдали удару по Північному мосту вранці 4 жовтня. Тоді внаслідок атаки постраждали двоє людей, а рух транспорту переправою довелося суттєво обмежити.

Останніми днями окупанти цілеспрямовано б'ють по столичній інфраструктурі, намагаючись ускладнити логістику між лівим та правим берегами Дніпра.

Через постійні загрози та пошкодження влада змінила режим руху більшості київських мостів під час повітряних тривог.

Щоб уникнути транспортного колапсу, уряд вже готує альтернативні маршрути. Як раніше повідомлялося на нашому сайті, серед можливих варіантів розглядають зведення понтонних переправ та навіть будівництво підземного тунелю під річкою у довгостроковій перспективі.

Чи є ризики повного руйнування мостів у Києві?

За даними Інституту вивчення війни (ISW), систематичні удари по київських мостах можуть бути спрямовані на ускладнення економічної діяльності та створення додаткових проблем для цивільного населення.

Водночас експерти зазначають, що, приміром, повне знищення іншого атакованого росіянами мосту – Південного – є малоймовірним. Однак пошкодження його окремих конструкцій може обмежити експлуатацію споруди та потребувати додаткових перевірок і ремонтних робіт.