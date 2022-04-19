У Києві відновили швидкісні трамваї на Троєщині та Борщагівці
19 квітня 2022 , 09:34Читать новость на русском
Джерело:КМДА
На тлі масового повернення людей до Києва столична влада продовжує відновлювати логістику. Так на Троєщині та Борщагівці відновили рух швидкісні трамваї.
Відновлено рух трамваїв № 1 та № 5
Пресслужба КМДА 19-го квітня повідомила про відновлення трамвайних маршрутів № 1 та № 5.
Варте уваги Вулицю Бучі, де була колона розбитої техніки, відчистили до невпізнаваності: фото
Рух швидкісних трамваїв
- Трамвай № 1 – від Михайлівської Борщагівки до вулиці Старовокзальної (інтервал руху 12 хвилин);
- Трамвай № 5 – від вулиці Сержа Лифаря до станції "Троєщина-2" (інтервал руху 20 хвилин).
Додамо, що в Києві продовжено час роботи громадського транспорту. Повідомляється, що наземний транспорт працює із 7:00 до 21:00.
Вас це може зацікавити – Артем Овдієнко показав відео обстріляного Києва: дивіться відео