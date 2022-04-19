У Києві відновили швидкісні трамваї на Троєщині та Борщагівці

19 квітня 2022 , 09:34
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Джерело:

КМДА

На тлі масового повернення людей до Києва столична влада продовжує відновлювати логістику. Так на Троєщині та Борщагівці відновили рух швидкісні трамваї.

Відновлено рух трамваїв № 1 та № 5

Пресслужба КМДА 19-го квітня повідомила про відновлення трамвайних маршрутів № 1 та № 5.

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Рух швидкісних трамваїв

  • Трамвай № 1 – від Михайлівської Борщагівки до вулиці Старовокзальної (інтервал руху 12 хвилин);
  • Трамвай № 5 – від вулиці Сержа Лифаря до станції "Троєщина-2" (інтервал руху 20 хвилин).

Додамо, що в Києві продовжено час роботи громадського транспорту. Повідомляється, що наземний транспорт працює із 7:00 до 21:00.

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Автор: Михайло Гема