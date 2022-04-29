У Києві відновило роботу посольство Нідерландів, – глава МЗС

Нідерланські дипломати 29 квітня відновили свою роботу в Києві. Посол Йеннес де Мол разом із командою мають намір тісно співпрацювати з українською владою.

При цьому консульський відділ поки що залишається закритим. Про це повідомив глава міністерства закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра перед щотижневим засіданням уряду.

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Зазначається, що незадовго до повномасштабного вторгнення Росії посольство переїхало до Львова. Наразі невелика частина персоналу може знову повернутися до столиці України.

Посольство – важливе, бо є тісна співпраця. Нідерланди надають гуманітарну та військову допомогу. Ми об'єднали зусилля з іншими країнами, які вже повернули співробітників посольства до Києва,

– сказав глава МЗС.

"Це ніколи не буває без ризиків, але ми вважаємо це правильним кроком", – додав Вопке Гукстра.

Водночас у міністерстві вказали, що рекомендація стосовно поїздок до України наразі є "червона".

Дипломати повертаються до Києва

Посольство Австрії відновило роботу в Києві, дипломати вже повернулися до своїх обов'язків.

Співробітники посольства США повернулися до Львова та готуються до поновлення у столиці.

Нідерланди перенесли діяльність свого посольства до Львова ще аж 20 лютого.

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