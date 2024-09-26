Викрали і катували іноземця: у Києві поліцейські затримали зловмисників, серед них – росіянин

Поліцейські Києва затримали чотирьох псевдоохоронців за викрадення та катування громадянина Туреччини. Наразі усім фігурантам справи оголошено про підозру.

Фігуранти вимагали у потерпілого 100 тисяч доларів. Про це повідомляє Національна поліція України.

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Що відомо про викрадення іноземця у Києві

Під час спецоперації поліцейські звільнили 28-річного заручника, коли нападники, не отримавши бажаної суми, везли його у багажнику автівки до лісу під погрозою вбити,

– повідомили правоохоронці.

Тепер усім учасникам злочинного угрупування, серед яких є громадянин Росії, загрожує до 15 років позбавлення волі.

Затримання зловмисників / Фото Нацполіції України

Водночас у Офісі генпрокурора додали, що підозрювані напали на чоловіка біля його будинку та надягнули кайданки та силою заштовхали до багажника автомобіля.

Потім потерпілого привезли до гаражного боксу, де утримували протягом тривалого часу без їжі та води.

"Під примусом потерпілий одразу перерахував 2 300 доларів США на підконтрольний підозрюваним криптогаманець. Згодом викраденого чоловіка намагалися вивезти за межі Києва та були затримані правоохоронцями", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Під час проведення обшуків за місцем їх проживання та в автомобілях, правоохоронці виявили та вилучили зброю і наркотичні речовини.

Наразі зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.