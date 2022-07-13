У Києві викрили типографію, яка підробляла довідки про непридатність до війська

СБУ викрила столичну "типографію", яка підробляла документи. Зловмисники виготовляли довідки про непридатність для несення військової служби.

Яка була вартість таких "послуг"

Злочинну групу нейтралізували працівники Служби безпеки України у результаті слідчо-оперативних дій.

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Зловмисники пропонували своїм клієнтам підроблені посвідчення військовозобов'язаних та довідки про непридатність до військової служби. Для серійного виготовлення підробок учасники схеми використовували типографський цех афілійованої комерційної структури,

– розповіли в СБУ.

Пакет фальшивих документів коштував від 800 до 2000 доларів. Все залежало від термінів виконання "замовлення".

Слідчі встановили, що таку схему організували двоє мешканців столиці. Щоб шукати собі клієнтів, вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували "послуги". Гроші отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли замовникам поштою.

Двом зловмисникам вже повідомили про підозру.



Організаторів схеми затримали працівники СБУ



Докази протиправної діяльності

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У Києві затримали торговців зброєю

Напередодні СБУ викрила незаконних торговців зброєю у Києві. У зловмисників вилучили 15 одиниць вогнепальної автоматичної зброї та понад 6 тисяч набоїв до неї. Затримані зберігали всю зброю у своїх домівках. До речі, щоб замаскуватися, вони видавали себе за правоохоронців.

Під час обшуків у зловмисників також виявили підроблені бланки дозволів на право носіння зброї.

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