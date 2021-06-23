У Києві виліт літака затримали через Тищенка, який знімав відео, – журналіст

В одному зі столичних аеропортів 23 червня затримали виліт літака, який виконував рейс Київ – Ужгород. Усе через витівку нардепа Миколи Тищенка, який почав знімати відео прямо на летовищі.

Журналіст повідомив у мережі про інцидент у київському аеропорту та опублікував кадри звідти.

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Через Тищенко у столиці затримали літак

Виліт в Ужгород із Києва затримали, бо Коля Тищенко знімав відос із кількох дублів,

– написав Глагола.

Літак повинен був вилетіти о 9:30, однак станом на 9:37 він ще навіть не поїхав по руліжній смузі.

Нардепа супроводжувало ДСНС

Крім того, за словами журналіста, Тищенко під'їхав до літака не з усіма пасажирами на автобусі, а приватно на автівці Державної прикордонної служби. Автомобіль чекав поки нардеп зніме відео.

"Цікаво, скільки коштує така послуга у прикордонників? І чи усі можуть її замовити", – запитав Глагола.

У результаті парламентар останнім зайшов у літак.

Редакція 24 каналу намагається сконтактуватися з Миколою Тищенком для отримання коментаря.

Невдале відкриття рейсу Київ – Ужгород: що відомо

30 квітня в Україні мало відбутися урочисте відкриття авіарейсу сполученням Київ – Ужгород.

У цьому заході планував узяти участь і Тищенко.

Однак через погодні умови літак не долетів до пункту призначення і був змушений сісти у Львові, а пасажирам довелося далі їхати потягом.

Виліт літака затримали через Тищенка: дивіться відео