Зазначають, що препарати "Samyun wan" та "Shafran Diet" прямували від одного відправника зі столиці Казахстану Астани до Києва та Чернівців.
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У складі капсул експерти виявили сибутрамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких в Україні обмежено, а пересилання у міжнародних поштових відправленнях – заборонено.
За цим фактом столичні митники склали два протоколи за статтею 473 Митного кодексу України. Капсули вилучили.
У Києві вилучили таблетки для схуднення з психотропами / Фото Київська митниця
Мова про 5 тисяч капсул / Фото Київська митниця
Що це за речовина сибутрамін
Капсули для схуднення з психотропними речовинами не вперше намагаються провезти в Україну. Восени 2022 року київські митники також вилучали посилки з Казахстану із кількома тисячами аналогічних пігулок.