Зазначають, що препарати "Samyun wan" та "Shafran Diet" прямували від одного відправника зі столиці Казахстану Астани до Києва та Чернівців.

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У складі капсул експерти виявили сибутрамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких в Україні обмежено, а пересилання у міжнародних поштових відправленнях – заборонено.

За цим фактом столичні митники склали два протоколи за статтею 473 Митного кодексу України. Капсули вилучили.



У Києві вилучили таблетки для схуднення з психотропами / Фото Київська митниця



Мова про 5 тисяч капсул / Фото Київська митниця

Що це за речовина сибутрамін

Капсули для схуднення з психотропними речовинами не вперше намагаються провезти в Україну. Восени 2022 року київські митники також вилучали посилки з Казахстану із кількома тисячами аналогічних пігулок.

Зауважте! До 2010 році пігулки із сибутраміном вільно продавалися в Україні, але через звикання та побічні ефекти препарати для схуднення із цим психотропом заборонили для продажу. Відомо, що сибутрамін збільшує ризик інфаркту та інсульту.