Отмечают, что препараты Samyun wan и Shafran Diet направлялись от одного отправителя из столицы Казахстана Астаны в Киев и Черновцы.
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В составе капсул эксперты обнаружили сибутрамин, отнесенный к психотропным веществам, оборот которых в Украине ограничен, а пересылка в международных почтовых отправлениях – запрещена.
По этому факту столичные таможенники составили два протокола по статье 473 Таможенного кодекса Украины. Капсулы изъяли.
В Киеве изъяли таблетки для похудения с психотропами / Фото Киевская таможня
Речь о 5 тысячах капсул / Фото Киевская таможня
Что это за вещество сибутрамин
Капсулы для похудения с психотропными веществами не в первый раз пытаются провезти в Украину. Осенью 2022 года киевские таможенники также изымали посылки из Казахстана с несколькими тысячами аналогичных таблеток.