Отмечают, что препараты Samyun wan и Shafran Diet направлялись от одного отправителя из столицы Казахстана Астаны в Киев и Черновцы.

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В составе капсул эксперты обнаружили сибутрамин, отнесенный к психотропным веществам, оборот которых в Украине ограничен, а пересылка в международных почтовых отправлениях – запрещена.

По этому факту столичные таможенники составили два протокола по статье 473 Таможенного кодекса Украины. Капсулы изъяли.



В Киеве изъяли таблетки для похудения с психотропами / Фото Киевская таможня



Речь о 5 тысячах капсул / Фото Киевская таможня

Что это за вещество сибутрамин

Капсулы для похудения с психотропными веществами не в первый раз пытаются провезти в Украину. Осенью 2022 года киевские таможенники также изымали посылки из Казахстана с несколькими тысячами аналогичных таблеток.

Заметьте! До 2010 года таблетки с сибутрамином свободно продавались в Украине, но из-за привыкания и побочных эффектов препараты для похудения с этим психотропом запретили для продажи. Известно, что сибутрамин повышает риск инфаркта и инсульта.