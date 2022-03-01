У Києві, Черкасах та Вінниці оголосили повітряну тривогу
1 березня 2022 , 12:42Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Держспецзв'язку
У Києві та Вінниці оголосили повітряну тривогу. Про небезпеку авіаударів повідомили приблизно о 12:40.
Мешканців міст закликають терміново бігти в укриття.
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Якщо ви почули сигнал тривожних сирен, потрібно:
- увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб своєчасно чути розпорядження місцевої влади;
- підготувати медичну аптечку та документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей, документи про освіту, пенсійне посвідчення, військовий квиток тощо), гроші, засоби зв’язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
- вимкнути в будинку/квартирі газ, водопостачання, електрику, зачинити вікна в помешканні та ущільнити їх;
- уточнити місце розташування найближчого укриття (підвальне приміщення, паркінг, метрополітен тощо), в якому можна сховатися.
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