У Києві, Вінниці, Дніпрі, Харкові – тривога: ховайтесь в укриття
11 березня 2022 , 11:00Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві, Вінниці, Харкові та на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу. Людям необхідно сховатись в укриттях.
Сирени у містах почали вити близько 10:58.
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Алгоритм дій
Потрібно засісти в укритті та не виходити звідти до "відбою" тривогу. Про нього скажуть на офіційних ресурсах, також тоді пролунає друга сирена.
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