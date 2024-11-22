Київ засипало снігом: зимові фото та відео

Київщину та Київ удень 22 листопада засніжило. Наразі активно тривають роботи з розчищення доріг від снігу та обробки проти ожеледиці.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. До слова, синоптики прогнозують протягом доби 22 листопада мокрий сніг, дощ та ожеледицю.

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Київщину та Київ чистять від снігу

Для забезпечення безпеки дорожнього руху з початку негоди використано 5690 тонн піщано-соляної суміші. На автошляхах державного та місцевого значення працюють 196 одиниць техніки та 249 працівників. За інформацією КМДА, прибудинкові території прибирають понад 3 000 працівників керуючих компаній.

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Проїзд на дорогах забезпечений, однак погодні умови залишаються складними, адже протягом дня обіцяють мокрий сніг, дощ та ожеледицю, а температуру – від 1 до 4 градусів тепла.

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На дорогах продовжують чергувати інженерно-технічні працівники, механізатори та водії. Водіїв закликають бути уважними, дотримуватися безпечної дистанції та враховувати погодні умови.

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Завтра, 23 листопада, Український гідрометцентр попереджає про ожеледицю на дорогах. А вночі варто очікувати значний мокрий сніг і налипання мокрого снігу.

До слова, за орієнтовним прогнозом на картах, уже в неділю, 24 листопада, стовпчики термометрів знову опустяться вниз. Вдень лише в південних областях +4 – +6. В інших від -1 до +2 градусів. Вночі від -1 до -6 градусів по всій Україні.