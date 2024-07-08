Росія вдарила по дитячій лікарні "Охматдит"

Росія вранці 8 липня атакувала Київ ракетами. На жаль, є влучання в дитячу лікарню.

Міський голова повідомив про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Уже незабаром у КМВА підтвердили, що пошкоджено "Охматдит".

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Окупанти влучили в "Охмадит"

Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Близько 11 години Віталій Кличко повідомив про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.

Уже незабаром голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окупанти цілеспрямовано вдарили по дитячій лікарні.

У Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охмадит", є руйнування,

– підтвердив очільник КМВА Сергій Попко.

У коментарі УП директор лікарні Володимир Жовнір розповів, що був приліт в один з корпусів. Наразі там організовують евакуацію та переїзд усіх, хто був у приміщенні.

Журналісти "Суспільного" показали жахливі кадри наслідків російського удару по лікарні "Охматдит" після російської атаки на Київ.За попередньою інформацією, пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу. Є поранені, розповіла кореспондентка з посиланням на лікарку медзакладу.

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Уповноважений з прав людини відреагував на російську атаку

Дмитро Лубінець наголосив, що сьогодні вночі та вдень Росія атакувала Україну. Ворожі повітряні цілі були в низці областей.

Багато ракет летіли саме на Київ.Відомо про падіння уламків у кількох районах. Наразі уточнюється інформація про постраждалих.

Чимало цивільних об'єктів зазнали пошкоджень, зокрема дитяча лікарня! Це черговий акт тероризму! Щодо цього офіційно звернувся до міжнародних партнерів. Вони мають розуміти підступність і жорстокість Росії!

– підкреслив омбудсман.

